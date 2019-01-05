رومانيا تتذيل دول الاتحاد الأوروبي في استخدام الإنترنت البنكي

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أفاد تقرير صادر عن مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن رومانيا جاءت ضمن آخر الدول في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام مواطنيها للخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت.

ووفقا للتقرير ، فإن حوالي 1 من 10 من الرومانيين استخدموا الخدمات المصرفية الالكترونية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل إجراء المسح.

واحتلت بلغاريا ذيل القائمة بعد رومانيا بينما احتلت فنلندا المرتبة الأولى من حيث استخدام مواطنيها لخدمة الانترنت البنكي.

وأفادت الاحصاءات، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر)، بأن رومانيا جاءت رغم ذلك في مرتبة أعلى فيما يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي حيث استخدم أكثر من 8 من 10 من الرومانيين مواقع التواصل في نفس فترة الأشهر الثلاثة قبل إجراء المسح، مما يجعلها في المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي بينما احتلت جارتها بلغاريا المرتبة الرابعة.