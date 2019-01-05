أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، وصول 18ر2 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5ر2 مليون تأشيرة بينهم 63217 مصريا .

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، اليوم السبت، إن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، سجلت إصدار 2555201 تأشيرة عمرة حتى الخميس الماضي .

وأوضحت أن "مجموع القادمين إلى المملكة بلغوا 2183031 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 408611 معتمرًا، منهم286568 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122043المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1774420 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.