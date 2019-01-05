العراق: العثور على مخزن أسلحة وذخائر تابع لداعش في محافظة صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، العثور على مخزن للعتاد والأسلحة، يضم 57 "قذيفة مدفعية دون زعانف" و19 قذيفة أخرى ذات زعانف وقاذفة صواريخ، تعود لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته قناة "الإخبارية" العراقية- "إن خلية الاستخبارات الوطنية في محافظة صلاح الدين التابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحت في ضبط المخزن"، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواد المضبوطة.

في سياق متصل، أفاد الحشد الشعبي العراقي اليوم بإصابة 7 من عناصره وأسر آخر عقب هجوم شنه تنظيم داعش ، على مقر اللواء (51) التابع له في جبال مكحول، شمال شرق محافظة تكريت.

وقال عمر الثامر مساعد قائد لواء "51"-في تصريح نقلته قناة "الإخبارية" العراقية- "إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي نفذوا هجوما، مساء أمس، استهدف مقر لواء 51 حشد شعبي في جبال مكحول شمال شرق مدينة تكريت، بأسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف أن عناصر التنظيم استغلوا الظروف الجوية وشدة الضباب وانعدام الرؤية وهاجموا مقر اللواء، مبيناً أن الحصيلة الأولية للهجوم هي سقوط 7 جرحى وأسر أحد أفراد اللواء وحرق آلية تعود لسرية الطوارئ.

في سياق آخر، أفادت مصادر محلية بمحافظة البصرة بأن منظمة "مساعدات الشعب النرويجي" شاركت مع فرق الدفاع المدني وقيادة عمليات الرافدين بإبطال مفعول أكثر من 460 قنبلة من المخلفات الحربية في مناطق البادية، فيما حددت مواقع أكثر من ألف قنبلة في محيط الناحية لإبطال مفعولها خلال الفترة المقبلة.