«الأمن الإلكتروني» في ألمانيا كان يعلم مسبقا بحادث تسريب المعلومات



أعلن المكتب الاتحادي للأمن الإلكتروني، أنه كان على علم منذ عدة أسابيع بعملية سرقة واسعة النطاق لبيانات الساسة والمشاهير في ألمانيا.

وقال المكتب في خطاب وجهه إلى جميع أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاج" وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه إن المكتب عرف بمسألة نشر البيانات في الليلة الفاصلة بين أول أمس الخميس وأمس الجمعة.

تعرض المكتب لانتقادات متزايدة بسبب مسلكه تجاه المشكلة.

وقال مانويل هوفرلاين مسؤول السياسة الرقمية بالحزب الديمقراطي الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هناك استغرابا كبيرا من سياسة المعلومات التي يتبعها المكتب، مضيفا القول: "إن على المكتب أن يعرض طريقة تصرفه ويراجعها بصورة نقدية".

كما أبدى رئيس كتلة حزب اليسار الألماني ديتمار بارتش استياءه الشديد من تصرف المكتب، قائلا: "بالنظر إلى حجم سرقة البيانات فإنه من غير المقبول كلية عدم إبلاغ السلطات المختصة رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية بالأمر، فهل هناك شيء يتم إخفاؤه؟"

وكان رئيس مكتب أمن المعلومات أرنيه شونبوم صرح مساء أمس الجمعة لقناة فوينيكس التلفزيونية قائلا: "علمنا في وقت مبكر جدا خلال الشهر الماضي بالأمر وتحدثنا مع عدد من الشخصيات المستهدفة وقتئذ عن احتمال سرقة بياناتهم"، مبينا أن إجراءات مضادة تم اتخاذها، من بينها تشكيل فريق خاص لمساعدة المستهدفين أطلق عليه "فريق التدخل السريع الحركة".