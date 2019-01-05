الحبس 5 سنوات لإسرائيلي بتهمة حيازة المخدرات في منفذ طابا

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم، غيابيًا بالحبس خمس سنوات وغرامة 150 ألف جنيه للمتهم (بهاء.ع.أ - 23 سنة) إسرائيلي الجنسية في القضية رقم 153 لسنة 2018 جنايات طابا والمقيدة برقم 174 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس محكمة جنوب سيناء، وعضوية المستشارين مجدي خميس، ومحمد وفيق، ووكيل النيابة محمد عبد الله، وعبد الرحمن عبد العزيز أمين السر.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 28 أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة طابا، أثناء إنهاء إجراءات السفر للمدعو (بهاء.ع.أ - 23 سنة) إسرائيلي الجنسية عامل بمصنع زجاجات بلاستيك ومقيم أبو سنان عكة بإسرائيل، ويحمل جواز سفر رقم (22743496 ) صادر إسرائيل بمنفذ طابا البرى في لجنة السفر، وتفتيش الأشخاص والحقائب من خلال بوابة الكشف عن المعادن وجهاز الأكس، عثر على حقيبة يد صغيرة داخل حقيبة سفره الخاصة، وبداخلها كمية صغيرة لنبات البانجو المخدر، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المضبوطه بقصد التعاطي.