احتدام الجدل البرلمانى بين «التشريعية» و«الصناعة» حول «مراقبة الأغذية»

حنفى: ملف الأغذية حساس للغاية وتحكمنا صحة المواطنين.. وفتى: اعتراضات عامر منطقية.. ومن مصلحة أى قانون أن يتم استيفاء عرضه على جميع الجهات

تواصلت حالة الجدل البرلمانى فى لجنتى الصناعة والشئون التشريعية بسبب مشروع قانون «مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها»، حيث دعم نواب لجنة الصناعة موقف رئيس اللجنة فرج عامر الرافض للقانون، فى الوقت الذى أيد فيه نواب اللجنة التشريعية موقف رئيس اللجنة بهاء أبوشقة الذى أشرف على إعداد نصوصه.

وقال عضو اللجنة التشريعية خالد حنفى، إن الجميع يلوم اللجنة بسبب تمهلها الشديد فى إصدار القوانين، متابعا: «لذلك الدفع بأن مراقبة الأغذية لم يأخذ حظه من النقاش والعرض على الجهات اعتراض فى غير محله».

وأردف لـ«الشروق»: أن مسألة الأغذية حساسة للغاية، معترضا على ما أبداه النائب فرج عامر من تخوف لهروب المستثمرين بسبب نصوص الحبس رافضا استبدالها بالغرامة، قائلا: «صحة المواطنين تعد أمنا قوميا وتعريضهم للأغذية الفاسدة التى أصبحت ظاهرة متفاقمة أخيرا كما أصبحت أمرا يجب ردعه، فالمستثمر الذى يعرِّض صحة المواطنين للخطر مساوئه أكبر من نفعه، والسلبيات التى سيخلفها أكبر من إيجابيات الإبقاء على استثماراته».

وشدد حنفى، على أنه لا يجب التهاون أبدا فى هذه المسألة، مردفا: «وجهة نظر اللجنة التشريعية فى القانون تحكمها اعتبارات الحرص على صحة الناس، دون الإضرار بأصحاب رءوس المال والمستثمرين.

فى المقابل، قال أمين لجنة الصناعة فوزى مفتى: «النائب فرج عامر رجل صناعة، وما يدفع به من اعتراضات منطقية للغاية»، مردفا: «من مصلحة أى قانون أن يتم استيفاء عرضه على جميع الجهات التى يعنيها وترتبط به، وما ذكره عامر يدلل على ذلك».

وأضاف لـ«الشروق»: «ما نتحدث عنه يقع فى صميم اختصاصات رئيس لجنة الصناعة من جهة، بخلاف أنه عمليا من أكثر الشخصيات دراية بما يتعلق بمجال الأغذية والمنتجات الغذائية وتخزينها وتطويرها والتجارة فيها، وأنه لا غبار على حرصه على صحة المواطنين وفى ذات الوقت متطلبات الاستثمار».

يذكر أن عامر، تقدم بطلب لرئيس المجلس على عبدالعال لإبداء الرأى فى مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبوشقة، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.