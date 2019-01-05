بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات معادية لها

اتهمت بولندا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات معادية تجاهها، وحثت على إجراء تغييرات على مسار عمل التكتل في أعقاب الانتخابات البرلمانية للاتحاد التي تجري في مايو المقبل.

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج، اليوم السبت، يعد هذا أحدث تصعيد في معركة مستمرة منذ زمن طويل بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن ما تعتبره بروكسل تآكلا للمعايير الديمقراطية وتهديدا لسيادة القانون.

وتتركز الأزمة بشأن التعيينات السياسية في الهيئة القضائية المستقلة البولندية، وربما يسفر هذا الصراع عن تخفيضات للاعانات المالية التي تتلقاها البلاد من ميزانية التكتل.

وقال وزير خارجية بولندا، ياسيك تشابوتوفيتش، اليوم السبت، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعمل باستمرار ضد الحكومة البولندية.

وأضاف أنه بينما تمثل بولندا "مثالا إيجابيا" لدولة بدون قوى قوية مناهضة لأوروبا في برلمانها، فإن خطوات يتم اتخاذها من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى "الإضرار بالسلطات البولندية بقدر المستطاع".

وردا على سؤال حول انتخابات الاتحاد الأوروبي، قال: "يعمل الكومنولث الأوروبي بشكل سيء. لا يمكن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لا تحظى بقبول شعبي".