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«جنايات الجيزة» تواصل محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة تقاضي رشوة

مصطفى المنشاوي
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 5:34 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 5:34 ص

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة رئيس حي الدقي، ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين في القضية رقم 7406 لسنة 2018 جنايات الدقى، لاتهامهم بتقاضى الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط رئيس حى الدقى فى العديد من وقائع الرشوة، حيث اعترف المتهمان المتورطان بتقديم الرشوة بأن رئيس الحى ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضى عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وأنهما اتفقا مع رئيس الحى عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضى عن تلك المخالفات.


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