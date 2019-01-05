مصرع وإصابة 10 عناصر من المليشيا الحوثية شمال مدينة تعز اليمنية

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لقي 4 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية ،اليوم، مصرعهم وأصيب 6 آخرين في قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف تحركاتهم شمال تعز.

وذكر ركن التوجيه المعنوي اليمني للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش اليمني استهدفوا ثكنات المليشيا في مناطق الحرير ووادي جديد وأسفر عن مصرع 4 واصابة 6 آخرين بجروح.

وأشار الى أن قصف مواقع المليشيا جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية.

من ناحية أخرى ، قتلت امرأة وطفل وأصيب 11 آخرين من المدنيين في مجزرة إرتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم السبت، شمال مدينة تعز.

وقال مصدر محلي إن مليشيات الحوثي الإجرامية قصفت حي 7 يوليو بقذائف المدفعية الساعة 7 مساء اليوم ، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفل وإصابة 11 منهم 6 إصابتهم خطيرة.