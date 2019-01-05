حركة السترات الصفراء تدعو لإقامة أول تظاهرات في جميع أنحاء فرنسا في العام الجديد

دعت حركة السترات الصفراء اليوم السبت، الشعب الفرنسي إلى التجمع في الأماكن الرمزية والتاريخية في جميع أنحاء البلاد في أول حركة تظاهرية خلال العام الجديد للحركة المناهضة للسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن التظاهرات ربما ستكون الأشد حرارة اعتراضا على اعتقال قائد الحركة إريك درويه يوم /الأربعاء/ الماضي بتهمة تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، فيما أطلقت السلطات سراحه بعد ظهر أمس الأول /الخميس/.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة الفرنسية نشرت نحو 600ر3 ضابط من قوات مكافحة الشغب في جميع أنحاء البلاد لمواجهة التظاهرات المحتملة، إلا أن السلطات الفرنسية أعلنت أنها لن تستخدم خراطيم المياه أو المدرعات المصفحة خلال التعامل مع المتظاهرين كما حدث خلال التظاهرات التي جرت على مدار الأسابيع الماضية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو إن ماكرون صرح خلال الاجتماع الوزاري الأول في العام الجديد أمس بـ"ضرورة الحاجة إلى إجراء تغيرات، أكثر جوهرية"..داعيا الشعب الفرنسي للتعبير عن رأيه من خلال "حوار وطني" يتم تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة في كافة أنحاء البلاد دون الحاجة إلى التظاهر.

وأشارت الشبكة إلى أنه تبين خلال إحصائية أجرتها الحكومة الفرنسية الانخفاض الملحوظ في أعداد متظاهري السترات الصفراء من ما يقرب من 282 ألف متظاهر في بداية التظاهرات في 17 نوفمبر من العام الماضي إلى 66 ألف متظاهر في 15 ديسمبر من العام ذاته.

يذكر أن تظاهرات حركة "السترات الصفراء" اندلعت في فرنسا بسبب قرار ماكرون بزيادة الضرائب على الوقود إلا أنه سرعان ما تحولت التظاهرات إلى احتجاج شديد على سياسات ماكرون الاقتصادية ، فاضطر ماكرون للتنازل عن فرض الضرائب على الوقود بعد التظاهرات التي استمرت لأكثر من شهر حيث كانت الأعنف في تاريخ فرنسا منذ 5 عقود.