تنزانيا والصين تؤكدان رغبتهما في تطوير العلاقات وتعميق التعاون الثنائي

أكدت تنزانيا والصين، رغبتهما فى العمل معا من أجل تطوير العلاقات وتعميق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السكرتير العام للحزب الحاكم فى تنزانيا، باشيرو علي، مع تشين تشى، أحد كبار مسئولى الحزب الشيوعى الصينى فى العاصمة الصينية بكين.

وقال المسئول التنزانى: "إن تنزانيا ترغب فى تشجيع العلاقات بين الحزب الحاكم التنزانى والحزب الشيوعى الصينى"، مضيفا: "إننا نريد أيضاً العمل معاً لتعميق التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة".

من جانبه، قال مسئول الحزب الشيوعى الصينى: "إن الصين تولى اهتماما كبيرا بالصداقة مع تنزانيا، وإنها على استعداد لتشجيع الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين لكى يجمعهما مستقبل مشترك".

وأضاف: "إن الصين تأمل أن يعمل الجانبان معاً للتخطيط وتشجيع التطوير المستمر للعلاقات بين الحزبين والبلدين"، مشيرا إلى أن العلاقات مع الحزب الحاكم فى تنزانيا علاقات راسخة، حيث يرجع تاريخها إلى ما قبل أربعين عاماً.