80 مليون جنيه لاستكمال منظومة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول

• مجلس الوزراء يسند استكمال مشروعات الحماية بمدن دهب ونويبع وأبو رديس للشركة الوطنية

• انتهاء الدراسات والخطط الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة 1.5 مليار جنيه



أعلن المهندس أحمد الكومي المنسق العام لمشروعات الحماية من السيول في جنوب سيناء، أن مجلس الوزراء قد وافق على إسناد أعمال جديدة للشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن مشروعات الحماية من مخاطر السيول الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى في مدن نويبع ودهب وأبو رديس.

وأوضح "الكومي" أنه تم تشكيل لجنة من الموارد المائية والشركة الوطنية لتسليم مواقع العمل، ومن المقرر أن تتسلم الشركة مواقع العمل بمدن نويبع ودهب وأبو رديس، اليوم؛ للبدء في تنفيذ تلك المشروعات، لافتا إلى أنه يوجد 4 مواقع بمدينة نويبع عبارة عن إنشاء 2 بحيرة إحداهما بوادي غنيم والأخرى بوادي غزالة، وتصل السعة التخزينية لكل منهم إلى 5 ملايين م3 من الماء، إضافة إلى صيانة 2 سدة بأودية قديرة وزلجة.

وفي مدينة دهب، رفع كفاءة وصيانة 3 سدود بأودية الغائب وامتداد الغائب والجيني، وتطهير وصيانة 2 سدة بمدينة أبو رديس بأودية الأخضر وأسلاف، مؤكدا أن إجمالي تكلفة هذه المشروعات تصل إلى 80 مليون جنيه.

وأضاف المنسق العام لمشروعات الحماية بجنوب سيناء -عبر تصريحات صحفية اليوم- أنه يوجد تعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الري وجهاز حماية العشوائيات بمجلس الوزراء؛ لحماية التجمعات البدوية بجميع أودية المحافظة من مخاطر السيول حفاظا على أرواح وممتلكات قاطني هذه الأماكن، حيث قامت وزارة الري بإنجاز جميع أعمال الحماية لمنطقة المزينة بمدينة نويبع لصالح جهاز تطوير العشوائيات.

وأعلن أن جهاز تطوير العشوئيات رصد 7.5 مليون جنيه لحماية منطقة وادي البيضا بمدينة دهب من مخاطر السيول التي تتعرض لها المنطقة، كما سيتم تنفيذ بحيرة صناعية وسدين لحماية الحي الأول بمدينة أبو زنيمة بتمويل مشترك بين المحافظة ووزارة الري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من البحيرات والسدود بالمرحلة الأولى لحماية جنوب سيناء من مخاطر السيول تقدر بنحو 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات والخطط الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات في نهاية عام 2022 بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه وتتضمن حماية أودية وردان وغرندل وسدرى ومنطقة شمال سهل القاع بمدن خليج السويس، بالإضافة إلى استكمال أعمال الحماية بمدينة طابا ومنطقة الطرابين بمدينة نويبع؛ لحماية طريق (نويبع - طابا) ومستشفى نويبع وخط الغاز وأبراج الكهرباء والمنشآت السياحية بالمنطقة.