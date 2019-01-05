وزير التعليم العالي يتفقد مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بقويسنا

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية في قويسنا بمحافظة المنوفية؛ بهدف الاطمئنان على سير الأعمال الإنشائية بالجامعة؛ تمهيداً لافتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل، بحضور الدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد المصري رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة.

وزار الوزير المعهد الفني الصناعي بقويسنا، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بداخله، كما تفقد المعامل وقاعات الدراسة، وورش الخراطة واللحام وأقسام التشييد والبناء والتركبيات الكهربائية، وتكنولوجيا المعدات الزراعية.

وخلال الزيارة، وجه "عبدالغفار" بسرعة الانتهاء من التجديدات داخل المباني التي تحتاج لأعمال الصيانة والتطوير، وتوفير الأدوات والمعدات الصناعية اللازمة لجميع الأقسام؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل وخدمة الجهات الصناعية المحيطة، مشدداً على أهمية تدريب الطلاب سواء في الورش أو المصانع المرتبطة بتخصصاتهم، وحل كافة المشكلات التي تواجه منظومة التعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصناعة والمجتمع المدني.

كما زار المبانى الدراسية الجديدة التابعة لمشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بقويسنا، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تفقد المبنى التعليمي ومبنى الورش ومنطقة إقامة الملاعب الرياضية.

وأكد عبدالغفار أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إيجاد تعليم فني وتكنولوجي يخدم أهداف التنمية في مصر طبقًا لاستراتيجة 2030، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية يتم العمل على تدشين جامعات تكنولوجية للاهتمام بمستوى خريجي التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل، معلنا عن الانتهاء من إنشاء مقر الجامعة التكنولوجية بقويسنا خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف الوزير أنه يجب أن تكون الكليات التكنولوجية متميزة من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذي تقدمه للمجتمع، مشيرًا إلى حاجة مصر لخريجين على مستوى عال من التدريب الفني والعلمي ولديهم القدرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم إعداد قانون لإنشاء الجامعات التكنولوجية، يتضمن وجود 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منوهًا بأنه جاري العمل على إنشاء 3 جامعات منها في القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف، في عدد من التخصصات الفنية والمهنية الهامة.