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«النقض» تنظر في طعن النيابة على حكم براءة زكريا عزمي في «الكسب غير المشروع»

مصطفى المنشاوي
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 5:40 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 5:40 ص

تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى اتهامة بقضية الكسب غير المشروع.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة "عزمى" بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، فى قضية الكسب غير المشروع، فى مبالغ قُدرت بـ42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التى عُثر عليها داخل منزل المتهم، كما قضت المحكمة بحبس "حلاوة"، شقيق زوجته، بالحبس سنة مع الشغل.


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