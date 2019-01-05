بومبيو يعتزم بحث الانسحاب الأمريكي من سوريا في جولة تشمل 8 دول عربية

يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجولة خارجية في الأسبوع المقبل تشمل ثماني دول عربية بالشرق الأوسط تستهدف طمأنة حلفاء أمريكا على التزامها إزاء المنطقة.

وتأتي جولة بومبيو وسط مخاوف من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف "على الرغم من التقارير التي تفيد بعكس ذلك، والروايات الكاذبة بشأن القرار الخاص بسورية، نحن لن نذهب إلى أي مكان، الوزارة ستعزز الالتزام إزاء المنطقة وشركائنا".

وسيقوم بومبيو خلال جولته التي تبدأ الثلاثاء المقبل بزيارة ثماني دول عربية، هي الأردن ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعمان والكويت.

كما يتوجه مسؤول أمريكي بارز آخر، وهو مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة) إلى إسرائيل وتركيا.

وكتب بولتون على موقع تويتر إنه سيبحث مع مسؤولي البلدين سحب القوات الأمريكية من سوريا وسينضم إليه في المحادثات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد والمبعوث إلى سوريا جيمس جيفري.

كما ستشمل المحادثات مناقشة "كيفية العمل مع الحلفاء والشركاء لمنع تنظيم داعش من النهوض مجددا، والوقوف بثبات مع من حاربوا مع الولايات المتحدة ضد داعش فضلا عن مواجهة سلوك إيران الضار في المنطقة".

وكان ترامب قد أثار دهشة حلفاء أمريكا وبعض أعضاء إدارته عندما أعلن عن سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا يوم 19 ديسمبر، قائلا إنه تم تحقيق مهمتهم وهي هزيمة تنظيم داعش.

وقدم وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته في اليوم التالي .