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تحرير 12 مدنيا من سجن تابع لطالبان في جنوب أفغانستان

كابول - د ب أ:
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 4:47 م

جرى تحرير 12 مدنيا على الأقل من سجن تابع لطالبان في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان من خلال عملية عسكرية بعد منتصف ليل الجمعة/السبت.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عمر زواق، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم السبت، إن قوات النخبة "إن دي إس" التابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية نفذت العملية التي أجريت في مقاطعة نهر سراج بالإقليم.

وتحتجز طالبان أشخاصا في سجنها لأسباب مختلفة، من بينها التعاون مع قوات الأمن الأفغانية.

وقامت القوات الخاصة الأفغانية بالعديد من عمليات الإنقاذ في 2018. وشهدت هذه العمليات تحرير المئات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال من قبضة طالبان.


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