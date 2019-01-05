رئيسة تايوان تطالب بدعم دولي للدفاع عن الديمقراطية

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دعت رئيسة تايوان تساي إينج-وين اليوم السبت إلى دعم دولي للجزيرة، مشيرة إلى أن الديمقراطية تواجه تهديدا جديدا من الصين.

جاءت دعوة تساي ردا على تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينج يوم الأربعاء الماضي، بأن بلاده ستتوحد مع تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفضت تساي تلك المزاعم، بعد ساعات من صدورها.

وأضافت تساي أن خطاب شي يوضح حقيقة أن بكين تعتزم تطبيق توجه "بلد واحد ونظامين" على تايوان.

ويضمن التوجه، الذي طُبق على هونج كونج في 1 يوليو 1997 فقط درجة محدودة من الحكم الذاتي تحت الإشراف الصيني.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت تساي أنه من المستحيل بالنسبة لها أن تقبل دعوة الرئيس شي للتوحد مع الجزيرة.

وأضافت: "أنه تجاهل كبير لحقيقة أن جمهورية الصين (تايوان) موجودة وتعمل بشكل كامل مثل كل الدول الديمقراطية الأخرى".