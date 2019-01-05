يلتقي وفد من القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، اليوم السبت، عددًا من رجال الفكر والثقافة المصريين وعدد من نواب البرلمان البارزين، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر الجديدة، حسب بيان من الهيئة القبطية.

يحضر اللقاء من البرلمانيين الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، السيد الشريف، بسنت فهمي، عماد جاد، وعدد آخر بجانب ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة.

وسيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية مساء غدا الأحد، الكاتدرائية الجديدة بالتزامن مع قداس عيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن وفد من القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية سيحضرون قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.