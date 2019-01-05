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ماكرون يبلغ ماي أن «بريكست» هو أفضل اتفاق ممكن

باريس - بنا
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 4:42 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 4:42 ص

قال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء اتصال هاتفي أمس الجمعة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "أفضل اتفاق ممكن".

وقال المسؤول بقصر الإليزيه "أكد الرئيس مجددا دعمه للاتفاق الذي تم الوصول إليه في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي هو أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف".

وذكرت وكالة (رويترز) للأنباء أن مستقبل الاتفاق غير مؤكد مع انتظار تصويت في البرلمان البريطاني، وتتزايد الدعوات إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وهي دعوات دأبت ماي على رفضها.

ويجادل معارضو الاتفاق بأنه قد يترك بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى.


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