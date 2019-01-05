كشف غموض العثور على جثة «مزارع» بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من كشف ملابسات العثور على جثة "مزارع" وضبط مرتكبى الواقعة بأسيوط.

تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط، بالعثور على جثة (مزارع - 38 سنة) مقيم بناحية مسارة بدائرة مركز شرطة ديروط له معلومات "جنائية"، وبها عدة طعنات متفرقة وبجواره زجاجة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة بداخل قطعة أرض زراعية بناحية فزارة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقعة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة هم: (خلف.م.م - 36 سنة) عامل "له معلومات جنائية"، وشقيقه (مفتى - 33 سنة) عامل، و(عيد.ج.ع - 43 سنة) عامل "له معلومات جنائية" جميعهم مُقيمون بناحية مسارة بديروط.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المتهمين الأول والثالث والمجنى عليه، فقام الأول باستدراجه لمكان العثور عليه بزعم إنهاء تلك الخلافات وحال وصوله تعدوا عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأودوا بحياته وتخلصوا من الأداة بإلقائها بترعة فزارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .