رئيس غانا: مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تؤثر على علاقاتنا الثنائية

قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، لرجال أعمال بريطانيين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات التجارية والاستثمارية بين غانا وبريطانيا.

وقال الرئيس الغاني - في كلمة ألقاها خلال القمة الغانية البريطانية بشأن الاستثمار التى تم عقدها فى العاصمة الغانية أكرا مؤخرا- "إنه على الرغم من شعورنا بالقلق بشأن طبيعة عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وعلى الرغم من الآراء السلبية لما يسموا أنفسهم خبراء اقتصاد، فإننا نتوقع أن نتيجة المفاوضات لن تؤثر على تعاوننا التجارى الوثيق مع بريطانيا".

وأضاف: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيتيح فرصا جديدة للبلدين، وإننى أرغب أن نسعى معاً من أجل بناء علاقات استثمارية أقوى بين غانا وبريطانيا من أجل تحقيق المنفعة المشتركة".

وحث الرئيس الغانى رجال الأعمال البريطانيين على دعم المناخ الودى السائد بين رجال الأعمال فى بريطانيا لكى يستثمروا فى غانا.

ومضى قائلا: "إن غانا مهيأة للقيام بدور طليعى فى الكفاح الجديد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وإن آفاق التنمية فى غانا خلال القرن الحادى والعشرين تبدو هائلة"، مشيرا إلى أن حكومته قدمت عدداً من الحوافز الضريبية وحوافز أخرى من أجل جذب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى غانا وتوفير الأمان لهم.