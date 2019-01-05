إلغاء 90 رحلة جوية من مطار ميونخ بسبب سوء الأحوال الجوية

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ألغت سلطات مطار ميونخ الألماني اليوم نحو 90 رحلة جوية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الرحلات الملغاة تمثل عُشر الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم من مطار ميونخ ثاني أكبر مطارات ألمانيا.