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إلغاء 90 رحلة جوية من مطار ميونخ بسبب سوء الأحوال الجوية

برلين - أ ش أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 10:19 م

ألغت سلطات مطار ميونخ الألماني اليوم نحو 90 رحلة جوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الرحلات الملغاة تمثل عُشر الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم من مطار ميونخ ثاني أكبر مطارات ألمانيا.

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