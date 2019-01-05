لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة: باتريك كاميرت توجه إلى صنعاء للقاء قيادات الحوثي

قالت مصادر في لجنة التنسيق الثلاثية لإعادة الانتشار في الحديدة إن رئيس اللجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت توجه إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت قناة العربية، أن الهدوء الحذر يسود جبهات مدينة الحديدة، فيما يشهد عدد من المديريات في التخوم الجنوبية تواصل خروقات المليشيات الحوثية، وأشارت إلى أن الميلشيات شنت قصفا متقطعا بقذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية ومواقع الجيش في مديريات حيس والتحيتا.

وناشد سكان مديرية حيس المبعوث الأممي والأمم المتحدة لحمايتهم من قصف الميليشيات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الجمعة، أن 14 خرقا لإطلاق النار من طرف ميليشيات الحوثي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق التحيتا ، حيس، الفازة، الجبلية، الجاح، الحيمة.