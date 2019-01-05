وفاة طفلة ووالدها وإصابة الأم إثر انفجار إطار سيارة في بورسعيد

لقيت طفلة 4 سنوات مصرعها ووالدها، وإصابة الأم بإصابة خطيرة، بعدما انفجرت إحدى إطارات السيارة أثناء سيرها على الطريق السريع بالقرب من نادى الأبطال طريق «بورسعيد - دمياط»، أدى الإنفجار إلى تصادم السيارة بالرصيف.

وعلى الفور نقلت إسعاف الجثث إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام، كما تم نقل المصابة إلى نفس المستشفى، وفحص الأطباء الحالة وبالكشف الطبى، تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، مما أدى لدخولها العناية المركزة، نظرًا لسوء الحالة

وهم كالآتي (هالة.ف - ٢٨ سنة)، و(هنا.م - 4 سنوات) جثة هامدة، و(محمد.ع - ٣٢ سنة) جثة هامدة.

وتم التحفظ على جثث الضحايا بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وكان اللواء هشام الخطاب، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، قد تلقى بلاغًا من الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشؤن الصحية بالحادث.