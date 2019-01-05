بدايات ساخنة للثقافة المصرية في العام الجديد

انطلاق فعاليات مصر-فرنسا من الأوبرا.. القاهرة تستضيف الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي.. واستعدادات مكثفة ليوبيل معرض الكتاب

تشهد الساحة الثقافية نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقام عدد من الفعاليات في بداية ساخنة للعام الجديد.

تعلن إدارة مهرجان المسرح العربي، الثانية عشرة ظهر غد الأحد، عن تفاصيل الدورة الـ11، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في المؤتمر، الكاتب المسرحي الإماراتى إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والمخرج خالد جلال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج غنام غنام مسئول الإعلام بالهيئة، وسيتم خلال المؤتمر توزيع المطبوعات الخاصة بالمهرجان.

وتقوم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بجولة في دار الكتب بباب الخلق لتفقد أعمال الترميم والتطوير، وذلك في الواحدة من ظهر نفس اليوم، وتأتي الزيارة في إطار التجهيز لافتتاح الدار خلال الفترة المقبلة بعد تجديده، وخلال الجولة ستعلن الوزيرة عن خطط ومشروعات جديدة تتعلق بالحفاظ على التراث حسب تصريحات مصادر مطلعة داخل الوزارة.

ويستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق فعاليات 2019 عام مصر ـ فرنسا، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة، يتم الكشف عن العروض الأربعة التي تستضيفها مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، ويشارك فيها نجوم فرقتي الباليه بأوبرا باريس، وباليه أوبرا القاهرة، والتي تنطلق في الثامنة مساء أيام الثلاثاء، والجمعة 8 و11 يناير بالمسرح الكبير، وتعاد الأربعاء والخميس 9 و10 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تستمر فعاليات "مصر ـ فرنسا" طوال العام الحالي، وتأتي ضمن مسارات تعميق العلاقات الثنائية متضمنة أنشطة تبادلية بين البلدين في كل مجالات الفكر والفن.

وعلى صعيد متصل تقوم الهيئة العامة للكتاب حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي، الذي تنطلق دورته الـ50 في 23 يناير الجاري، وتحل فيها جامعة الدول العربية كضيف شرف، بينما يحتفل بالدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي كشخصيتي المعرض في دورة اليوبيل، كذلك الاحتفال بشخصيات لعبت أدوارا مهمة في مجالات الفكر والإبداع، ومنهم أدباء حصدوا جوائز رفيعة على مستوى العالم، مثل جائزة نوبل والبوكر.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد التقيا مؤخرا بمدير عام الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية بمقر المركز في التجمع الخامس، للاتفاق على الترتيبات النهائية للمعرض، والذي يقام لأول مرة في موقعه الجديد بالتجمع الخامس، وتفقدا خلال الزيارة صالات العرض التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 40 ألف متر مربع، كما شهدت فيلما تسجيليا تناول الإمكانات الضخمة المتوافرة منها الإنترنت اللاسلكي وأماكن انتظار السيارات وغيرها ونماذج من الأحداث التي تمت استضافتها.