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روسيا: تهديد الولايات المتحدة بالخروج من «القوى النووية متوسطة المدى» غير مقبول

موسكو - د ب أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 11:11 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 11:11 م

أعلنت روسيا، أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية في النزاع حول واحدة من أهم معاهدات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، إن التهديد الذي أعلنه الأمريكيون غير مقبول.

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بعدم رغبتها في إجراء مباحثات بشأن الحفاظ على اتفاقية القوى النووية الإستراتيجية متوسطة المدى.

وأضاف ريابكوف، أنه صدر عن واشنطن أقوال عن مواصلة الحوار بهذا الشأن، "إلا أننا لم نر مثل هذا الاستعداد".

كانت الولايات المتحدة أصدرت إنذارا إلى موسكو بداية ديسمبر الماضي لتدمير صواريخ كروز من نوع (9 إم 729).

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن وقتها في بروكسل أنه في حال انتهكت روسيا الاتفاقية فلن يكون هناك معنى للبقاء فيها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها البدء نظريا بداية فبراير في تصنيع نظم جديدة من الصواريخ النووية متوسطة المدى.

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