تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير امتحانات الدور الأول لطلاب الجامعة، والتى انطلقت، اليوم السبت، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتزام الجميع بالضوابط المقررة.

وقال المحرصاوي، في تصريحات له اليوم، إنه تم تشكيل لجان وضع الأسئلة، وتقدير الدرجات، من قبل الأساتذة القائمين بتدريس المادة، بحيث تضم كل منها عضوين، على الأقل، وتقتصر الأسئلة على أجزاء المنهج الدراسي للطلاب من الكتاب الجامعي، خلال المحاضرات، لقياس نتائج العملية التعليمية المستهدفة معرفيا ومهاريا.

وأشار إلى أنه تتم طباعة أسئلة كل مادة صبيحة إجراء الامتحان، حفاظًا على السرية، موجهًا عمداء الكليات بحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة.

واطمأن المحرصاوي، خلال تفقده أعمال الامتحانات، على تجربة أداء الامتحان بالنظام الجديد "بابل شيت"، الذى يتم تصحيحه "إلكترونيا" بما يضمن التدقيق الواجب فى تقدير الدرجات، وحصول كل ذي حق على حقه كاملا، كما اطمأن على الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان "إلكترونيا" بشكل ذاتي - دون مرافقين - وذلك بمركز "إبصار" بكلية العلوم فيما أبدى الطلاب سعادتهم بالنظام الجديد.

وأكد المحرصاوي، أن هناك تعليمات مشددة بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال داخل لجان الامتحان، سواء مع الطلاب أو المراقبين، تحقيقا للانضباط، مشددا على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بمقار الكليات، فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ امتحان المادة.