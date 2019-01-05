جمارك السلوم تضبط 3 محاولات تهريب للنقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بمنفذ السلوم البري، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى ليبيا بصالة السفر بجمرك السلوم اشتبه رجال الجمارك في راكبة ليبية الجنسية بدا عليها علامات الارتباك، وضبط بحوزتها 110 آلاف دولار أمريكي، مشيرة إلى أن رجال الجمارك اشتبهوا في راكب ليبي الجنسية، وضبط بحوزته مبلغ 100 ألف و400 دولار أمريكي.

وأشار البيان إلى أنه أثناء تفتيش الأمتعة الشخصية لراكب ليبي تبين وجود 101 ألف و520 دولار أمريكي مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر ضبط.