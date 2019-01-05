العراق: تدمير 10 أنفاق و12 وكرا إرهابيا في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، عن تدمير 10 أنفاق و12 وكرا إرهابيا، واعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية في عمليات تفتيش بجزيرة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال المركز، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "قوات مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش قامت بعملية تفتيش في جزيرة تكريت، وتمكنت من تدمير 10 أنفاق وموقع يحتوي على 5 أوكار للإرهابيين و7 أوكار أخرى تحتوي مواد غذائية وأعتدة وأفرشة"، مضيفا أن "القوة دمرت أيضا كرفان مخبأ تحت الأرض يحتوي على مواد غذائية ومرأب للسيارات مخفي تحت الأرض أيضاً، فضلا عن تدمير وكر يحتوي على مواد لوجيستية ووقود من قبل طيران الجيش العراقي".

ولفت البيان إلى أن "العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية".