الذهب يخسر جنيهين بعد هبوطه عالميا

تراجعت أسعار الذهب عياري 21 و18، اليوم مقارنة بالأمس، بنحو جنيهين بعد 4 أيام من الاستقرار منذ بداية العام الجديد.

وبلغ سعرهما 643 جنيها، و550 جنيها للجرام على التوالي؛ نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وهبوط الدولار بسبب مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 733 جنيها منخفضا 4 جنيهات، كما تراجع الجنيه الذهب إلى 5108 جنيهات خاسرا نحو 52 جنيها.

وانخفض سعر الأوقية عالميا 3 دولارات، لتصل إلى 1288 دولارا مقابل 1291 دولارا، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7%، نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لـ«الشروق»، إن أسعار الذهب تراجعت بالسوق المحلية بسبب الهبوط عالميا؛ لأننا سوقا مفتوحة نتأثر بأي ارتفاع وانخفاض عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب محليا. وتؤثر توقعات رفع سعر الفائدة في أمريكا مجددا سلبا على سعر الذهب عالميا.

ويشهد الذهب ارتفاعا في الأسعار منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، بسبب زيادة التداول عليه باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين، على الرغم من انخفاض أسعار الذهب خلال الشهر السابق له، وارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 45 جنيها، خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 643 جنيها مقابل 598 جنيها في أكتوبر الماضي.