مصدر أمني عراقي: اختطاف شابين في قضاء طوزخورماتو شمال بغداد

أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين باختطاف شابين مساء اليوم السبت، في حادثين منفصلين في قضاء طوزخورماتو (170كيلومترا شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعي اختطفوا شابا في حي الجمهورية وسط القضاء (90كيلومترا شرق تكريت)، واقتادوه إلى جهة مجهولة، موضحا أن الشاب طالب في الدراسة الثانوية".

وأضاف العقيد البازي أن" مجموعة مسلحة أخرى تستقل سيارة ترافقها دراجة نارية اختطفت شابا آخرا في منطقة ثانية من الحي المذكور،موضحا أن المختطف طالب في جامعة تكريت".

وأشار المصدر إلى أن"الجهات الأمنية اتخذت تدابير عاجلة لمعرفة مصير الشابين".

وتشهد مناطق في محافظة صلاح الدين عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.