جابر عصفور: الجامعات الإسرائيلية رقم 1 في التخصصات النادرة

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن الجامعات المصرية ليس لديها مشروع ثقافي مصري واضح يجمعها، مستطردًا أن خريجي هذه الجامعات ليس لديهم الكفاءة اللازمة لعمل النهضة الثقافية.

وتساءل خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة: «بأمانة هل جامعاتنا توازي الجامعات الإسرائيلية؟ بمعرفتي وخبرتي كأستاذ جامعي أستطيع أن أقول لا».

وأوضح أن الجامعات الإسرائيلية تعتبر رقم واحد في التخصصات النادرة، معقبًا: «هذا الأمر ليس بالقياس إلى جامعاتنا، ولكن عالميًا، فهناك تخصصات غير موجودة سوى بالجامعات الإسرائيلية».

وأشاد بالاتجاه نحو إنشاء جامعات جديدة في مصر، وعمل توأمة مع جامعات عالمية، موضحًا أنه ينبغي أن يعود القول الفصل في هذه التوأمة إلى الجامعات العالمية وليس الجامعات المصرية، نظرًا لانتشار الفساد بشكل كبير للغاية.