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المسيحي البافاري: منفتحون لمساهمة المواطنين في التأمين ضد البطالة

سيون (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 12:37 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 12:37 ص

أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق الأصغر للاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا انفتاحه على مزيد من تخفيض مساهمة المواطنين في التأمين ضد البطالة خلال الفترة التشريعية الحالية.

وقال الحزب في ورقة أعدها خلال اجتماعه فى دير سيون الكنسي في بافاريا العليا جنوب البلاد ونشرت اليوم الجمعة: "نريد المزيد من تخفيف العبء على المشاركين في التأمين ضد البطالة، فصناديق التأمين الاجتماعي ليست بنوك توفير".

أضافت الورقة القول إنه إذا ارتفعت احتياطيات التأمين ضد البطالة فلابد أن يعود على المساهمين جزء من ذلك.

وأكدت الورقة على أن التخفيض الذي تقرر بداية الشهر الجاري بنسة 5ر بالمائة لتصل مساهمة المشاركين إلى 5ر2 % لا يصح أن يبقى كذلك، مبينة أنه "في حال واصلت احتياطيات التأمين ضد البطالة ارتفاعها، فإن نسبة مشاركة المواطنين في التأمين يجب أن تنخفض أكثر خلال الفترة التشريعية الحالية".


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