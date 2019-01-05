كشف المطرب أكمل عن سبب اختفائه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، قائلًا إن الأمر يعود إلى عدم التوفيق في اختيار شركة الإنتاج.

وأضاف «أكمل»، خلال لقائه مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أنه كان قد بدأ مسيرته مع إحدى الشركات القوية، لكن العقد انتهى، ثم لجأ إلى شركة أخرى.

وعقب: «حصلت مشاكل كتيرة بسبب عقد الاحتكار، ومكنتش عارف أطلع في أي حفلة خلال 5 سنين، وفي الآخر خلصت وحصل تصالح»، مستطردًا أنه دخل على إثر هذه الأزمة في مرحلة اكتئاب مما جعل وزنه يزداد كثيرًا.

وعقب أنه في ظل هذه الأزمة اضطر إلى توقيع عدة شيكات حتى يستطيع ترك الشركة المنتجة، مما جعله دائم التردد على المحاكم بسبب كثرة القضايا، مضيفًا: «قصة كبيرة علمتني إني أعمل كل حاجة بنفسي».