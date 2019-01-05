السبت 5 يناير 2019 2:39 ص القاهرة القاهرة 12.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

أكمل: «عقد احتكار» سبب خلافي مع شركة إنتاج.. و«الأزمة جعلتني أكتئب»

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 2:28 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 2:28 ص

كشف المطرب أكمل عن سبب اختفائه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، قائلًا إن الأمر يعود إلى عدم التوفيق في اختيار شركة الإنتاج.

وأضاف «أكمل»، خلال لقائه مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أنه كان قد بدأ مسيرته مع إحدى الشركات القوية، لكن العقد انتهى، ثم لجأ إلى شركة أخرى.

وعقب: «حصلت مشاكل كتيرة بسبب عقد الاحتكار، ومكنتش عارف أطلع في أي حفلة خلال 5 سنين، وفي الآخر خلصت وحصل تصالح»، مستطردًا أنه دخل على إثر هذه الأزمة في مرحلة اكتئاب مما جعل وزنه يزداد كثيرًا.

وعقب أنه في ظل هذه الأزمة اضطر إلى توقيع عدة شيكات حتى يستطيع ترك الشركة المنتجة، مما جعله دائم التردد على المحاكم بسبب كثرة القضايا، مضيفًا: «قصة كبيرة علمتني إني أعمل كل حاجة بنفسي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك