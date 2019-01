أعلن استون فيلا عن تشكيل الفريق الذي سيواجه سوانزي سيتي ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل"الفيلانز" ليشهد تواجد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر على دكة البدلاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في المباريات الأخيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب"فيلا بارك" بمدينة برمنجهام.

Team news: It’s a debut for Lovre Kalinic and a first start of the season for @CalOhare this afternoon. Neil Taylor returns, while Albert Adomah, @AElGhazi7 and @ScottHogan_9 come into the starting XI.#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/aOCarSPPHK