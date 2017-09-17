محافظ دمياط: افتتاح وتشغيل مدينة الأثاث قريبا تنفيذا لتكليفات الرئيس

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح لها، أمس الجمعة، عن قرب افتتاح مدينة دمياط للأثاث؛ تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء المستمرة بتشغيل المدينة في أسرع وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، وإعادة دمياط كمدينة رائدة في صناعة الأثاث.

وأكدت استلام الصناع الحاجزين بالورش كاملة المرافق ضمن المرحلة الأولى لوحداتهم، والبدء في نقل المعدات الخاصة بهم وذلك على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، ليتحول حلم إنشاء أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث في الشرق الأوسط إلى حقيقة.

وذكرت المحافظ أنه تم العمل على قدم وساق؛ للانتهاء من هذا المشروع الضخم، وكذلك حرص كافة الجهات على تذليل العقبات أمام الصناع الحاجزين بالمدينة والتيسير عليهم، مشيرة إلى أن استراتيجية المشروع تكمن في تحويل المدينة لتكون الوجهة الأساسية لراغبي الشراء من داخل مصر وخارجها، من خلال إنشاء أكبر مركز تسويقي للأثاث في الشرق الأوسط، وإقامة معارض دورية خاصة بمصنعي الأثاث بمحافظات الدلتا والصعيد على مدار العام، وكذلك إقامة معرض مؤقت لتسويق منتجات الصناع لحين الانتهاء من المركز التجاري، والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى العمل على زيادة فرص الاستثمار الأجنبي بالمدينة، لوضع صناعة الأثاث بالمحافظة على طريق العالمية.

وأضافت أنه وبعد الاجتماع الأخير المنعقد مع رئيس الوزراء تم إنشاء "محطة مدينة الأثاث" وكذلك عمل خط سير للميكروباص لربط المدينة بباقي المناطق الحيوية بالمحافظة، بجانب وجود وسائل انتقال داخل المدينة للتيسير على الصناع.

وأوضحت أنه تم توفير الخدمات الأساسية بالمدينة، مثل المراكز الخدمية، وخدمة صيانة الماكينات وخدمة كابينة دهانات، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز تكنولوجيا الأثاث لتدريب الصناع، على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في هذه الصناعة.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في القضاء على كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة صناعة قوية، بالإضافة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة، لافتة إلى أن المشروع قد حظى بنصيب كبير في رؤية الدولة لإعادة المحافظة كإحدى المدن الرائدة في صناعة الأثاث، خاصة أنها الأولى عالميا في استخدام الأخشاب الطبيعية.