مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة وسط البصرة دون خسائر بشرية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الموفقية ـ دور النفط وسط محافظة البصرة، دون أن تتسبب في حدوث خسائر بشرية.

ونقلت قناة "الإخبارية العراقية" عن المصدر قوله "إن العبوة تسبب في إحداث أضرار مادية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار".

وكانت مصادر محلية بمحافظة البصرة قد كشفت، في وقت سابق اليوم، أن منظمة "مساعدات الشعب النرويجي" شاركت مع فرق الدفاع المدني وقيادة عمليات الرافدين بإبطال مفعول أكثر من 460 قنبلة من المخلفات الحربية في مناطق البادية، فيما حددت مواقع أكثر من 1000 قنبلة في محيط الناحية لإبطال مفعولها خلال الفترة المقبلة.