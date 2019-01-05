عودة علاء والنقاز للدفاع ..غياب الثنائي المعار داودا وسيسيه عن صفوف الفريق السكندري

الإسماعيلي يبحث استمرار صحوته في مواجهة الداخلية المنتشي

تقام مساء اليوم، السبت، مباراتان في مسابقة الدوري الممتاز ، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا علي الداخلية باستاد كلية الشرطة في الثانية والنصف ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة ، وفي السادسة مساءٍ يستضيف الاتحاد السكندري ، الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة للدوري .

يدخل الزمالك مواجهته الصعبة أمام الاتحاد ، تحت شعار مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز التاسع علي التوالي ، للفوز علي صدارة الدوري بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه ، كما يسعي الفريق الابيض للثأر من الفريق السكندري ، الذي اقصاه من دور ال8 بالبطولة العربية ، رغم ان لقاء الفريقين في الدور الاول بالدووري انتهي بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف واحد .

ويسعي الزمالك لمواصلة انطلاقاته، رافعا شعار الفوز علي منافسيه ، املا في تحقيق البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 3 مواسم معتمداً ، على كتيبة من النجوم، فى مقدمتهم محمود كهربا ويوسف اوباما والتونسى فرجانى ساسى ومن خلفهم محمود علاء المدافع الهداف، ويقودهم السويسرى كريستيان جروس ، الذي يأمل في اهداء بطولة للجماهير البيضاء التي تشبه للبرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي نجح في الفوز بالدوري للزمالك 2014/2015

ويرفض جروس، إجراء تعديلات جذرية فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الاتحاد ، حيث سيكتفى بعودة محمود علاء بعد انتهاء ايقافه ، بجانب حمدي النقاز لقيادة الجانب الايمن بدلا منه حازم أمام كابتن الزمالك الموقوف ، في الوقت الذي يغيب عن اللقاء ، الكونغولي كابونجو كاسونجو بعد اعارته للوحدة السعودي حتي نهاية الموسم .

ومن المتوقع ان يمثل الزمالك خلال اللقاء ، محمود جنش وأمامه الرباعى محمد عبد الغنى ومحمود علاء وحمدى النقاز وعبد الله جمعة وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف اوباما ومصطفي فتحي ومحمود كهربا وفى الهجوم عمر السعيد.

كان جروس ، قد عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الامس ،تحدث خلالها عن ضرورة حصد النقاط الثلاث ، وتعويض الخروج المفاجىء من البطولة العربية أمام المنافس ، وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر لتكرار سيناريو لقاء الدور الاول ، للاستمرار في الصداره بالدوري .

وحذر السويسري ، لاعبي الزمالك من خطورة الثنائي الهجومي خالد قمر والغاني ايمانويل بناهيني ، خاصة وان الاخير صاحب هدف الاخير في لقاء الفريقين بالبطولة العربية .

في المقابل ، يدخل الاتحاد وشعاره استعادة الانتصارات ، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب ، ولم يحقق منذ ثلاث جولات ، خاصة وان أخر فوز كان علي انبي خارج ملعبه ، ويحتل الفريق السكندري المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة ،

ويغيب عن الفريق ، الثنائي المعار من الزمالك احمد داودا والايفواري رزاق سيسيه الممنوعين من المشاركة محليًا أمام الزمالك، بموجب العقد المبرم بين الناديين.

في الوقت الذي انضم للقائمة لاول مرة أحمد نبيل مانجا المنتقل حديثا من سموحة ، بجانب النيجيري إيريك أوجبو تشوكا مهاجم فريق أم صلال القطري.

وفي المباراة الاخري ، يسعي الإسماعيلي مواصلة صحوته المتأخرة والفوز علي الداخلية ، املا في التقدم خطوة نحو الأمام والهروب من شبح الهبوط الذي يهدده الموسم الحالي ، بعدما كان الفريق ينافس علي الدوري الموسم المنقضي ، ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 16نقطة ، وكان الإسماعيلي قد حقق فوزا صعبا علي المقاولون بهدفين مقابل هدف في اولي مباريات المدير الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي ، ويعتمد الإسماعيلي ، علي جهود الناميبي شيلونجو المنضم من سموحة والذي نجح في تسجيل هدفا في مباراة المقاولون الاخيرة ، في المقابل يبحث الداخلية مواصلة الصحوة بعد التعادل الايجابي 2/2 أمام الأهلي وكان الاقرب للفوز بالنقاط الثلاث ، ويسعي الفريق لاستغلال تالق لاعبيه والانتصار علي الإسماعيلي ، للتقدم خطوة نحو الأمام ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة .