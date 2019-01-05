وزير يمني: احتجاز الحوثيين 72 شاحنة إغاثية عمل ممنهج لتجويع الشعب اليمني

قال وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن احتجاز مليشيات الحوثي اليوم السبت، 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة (إب) اليمنية يعد عملا ممنهجا لتجويع الشعب اليمني.

وأضاف عبد الرقيب فتح، في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: "إن الحوثيين يقومون بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، وتهدف من خلاله لحرمان الشعب اليمني من المواد الإغاثية، محملاً المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي إلى سرعة التدخل والضغط للإفراج عن الشاحنات الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تعمل وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، على ضمان إيصال المواد الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات دون استثناء؛ انطلاقا من حرص الحكومة على كافة أبناء الشعب اليمني.

وحث برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن على عدم التعامل مع المنظمات المحلية التابعة للحوثيين والتعامل مع منظمات وشركاء محليين مستقلين مشهودة لها بالكفاءة والشفافية والنزاهة في التوزيع وعمل آليات وضوابط رقابية تحد من إمكانية تلاعب الحوثيين في عمليات التوزيع.

ورحب فتح بقيام برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في ما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة المليشيات.