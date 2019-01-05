«الداخلية» تضخ أطنانا من اللحوم الطازجة والسلع أساسية بمنافذ «أمان» لبيعها بأسعار مخفضة

واصلت منظومة "أمان" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بالمحافظات تفعيل مبادرة "كلنا واحد" - التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي - ضح أطنان من اللحوم والسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضه عن الأسواق .

وأكد مصدر بوزارة الداخلية ان قطاع المؤسسات بالوزارة بالإشتراك مع مباحث التموين بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة ، و كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى ، وفر أطنان من اللحوم الطازجة و السلع الأساسية مثل " الزيت والسكر والأرز والمكرونة " بمنافذ أمان لعرضها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 40% تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

مشيرا إلى أن وزارة الداخلية انشات منظومة "أمان" للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم افتتاح 924 منفذا بكل محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا و190 منفذا متحركا، وجار التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا، فضلا عن توفر سيارات متحركة محملة بكميات كبيرة من اللحوم والأرز والسكر لاستهداف المناطق المحرومة والنائية.

فيما شهدت مبادرة "كلنا واحد" منذ انطلاقها إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق كما عبروا عن تقديرهم للجهد الذي تبذله وزارة الداخلية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.

واوضح المصدر أن قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية أفتتح في الأسبوع الماضي أحد فروع آمان " هايبر الأخاء " بمساكن الأخاء بمنطقة المعادى بالقاهرة بواقع 5 محلات بإجمالى مساحة 300م تقريبًا يعرض به جميع السلع الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها والخضروات والفاكهة بالإضافة إلى الملابس والأدوات المنزلية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار مواصلة وزارة الداخلية لدورها على الصعيدين الأمنى لضبط الجريمة، والمجتمعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والذى يرتكز فى أحد محاوره على منظومة آمان لتوفير السلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة ،ومواصلة التوسع والتطوير المستهدف للمنظومة فى سياق خطة الإنتشار الموضوعة بجميع محافظات الجمهورية. وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور واستكمالاً لفعاليات المبادرة في مجال توفير السلع الغذائية والخضراوت والفاكهة والسلع المدرسية .