تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين المتهمين فيها بالكسب غير المشروع بقيمة 58 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم قام بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليوناً و795 ألفا و942 جنيها، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على مبلغ 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.