الداخلية تزيل 14596 تعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إزالة 14596 تعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل وضبط 78 ألف قضية بمجال الأمن الإقتصادي خلال أسبوع .

شنت وزارة الداخلية حملات لمواجهة جرائم الأمن الأقتصادي ، أسفرت تلك حملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، خلال أسبوع عن ضبط 78 ألف قضية أمن إقتصادي .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 6908 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها " 5348 إسطوانة بوتاجاز ، 425,322 لتر مواد بترولية ،804 طن سلع غذائية وغير غذائية متنوعة".

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 62351 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد و بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 43 مليون و 115 ألف جنية .

وضبطت مباحث الضرائب والرسوم 1532 قضية أبرزها " 192 حالة ضرائب عامة ، 337 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، 374 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، 36 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، 48 قضية جمارك ، 173 حالة تحرى مدين ولجان فحص " وقد تم التصالح فى 234 قضية بإجمالى متحصلات مليون و124 ألف جنية .

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 7 قضايا " تحويل أموال ، تهريب جمركى ، إختلاس وإستيلاء على المال العام ، غسل أموال ، كسب غير مشروع" بقية 9 مليون جنيه ، وضبطت شرطة النقل والمواصلات 2550 قضية متنوعة و5 تشكيلات عصابية ، وتمكنت شرطة المصنفات من ضبط 395 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية .

وضبطت مباحث المسطحات 1195 قضية ثروة سمكية، 1111 قضية حماية بيئة ، 326 قضية حماية منافع رى وصرف ، 509 قضية حماية أراضى وثروة الزراعية ، 198 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة 6853 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 1307 لنش وباخرة سياحية.

فيما تمكن أمن المواني من ضبط 524 قضية متنوعة وتمكنت شرطة السياحة من ضبط 3667 قضية ومخالفة " الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية". فضلا عن نجاح الأجهزة الأمنية في تأمين تنفيذ 7743 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .