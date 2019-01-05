محافظ الجيزة يلبي نداء سيدة عجوز تشكو كسرا مضاعفا بيدها

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، لنداء سيدة عجوز داخل مستشفى العجوزة النموذجي، وكانت تستغيث من كسر مضاعف بيدها، وتشكو تقاعس الأطباء عن عمل اللازم وتقديم العلاج المناسب، وصعوبة إجراء عملية جراحية لكبر سنها.

ووجه المحافظ بعرضها على أكبر الاستشاريين في مجالات التخدير والعظام للنظر في حالتها وإجراء العملية اللازمة لها بأسرع وقت ممكن، وحرص المحافظ على تدوين بيانات السيدة الخاصة بمسكنها ورقم الهاتف الخاص بأحد أبنائها للاطمئنان عليها والتأكد من إجراء الجراحة اللازمة لشفائقها.

جاء ذلك خلال تفقد راشد لسير العمل بمستشفى العجوزة، حيث حضر ندوة مع الأطباء العاملين بالمستشفى للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز المعوقات التي تواجههم.

وتفقد المحافظ الأعمال التي تمت من دهان الأرصفة الداخلية بالمستشفى، وتجميل وتقليم المساحات الخضراء والأشجار، وتجميل أسوار المستشفى من الداخل والخارج، وتطوير أماكن انتظار السيارات لإضفاء لمسات جمالية على المستشفى التي تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين يوميا.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة إنه تمت إضافة تخصص دعامات القلب على التخصصات المتواجدة حاليا بالمستشفى، بالإضافة إلى جراحات عظام الأطفال وأنيميا البحر المتوسط.