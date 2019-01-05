برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن

اتهم برنامج الغذاء العالمي الميليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن، مطالبا بضرورة وضع حد لسرقة تلك المساعدات بشكل فوري ومحاسبة المسئولين عنها.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أن هذه القضية تؤثر على كل جهود منظمات الإغاثة ، داعيا في الوقت ذاته الميليشيات الحوثية إلى وقف بيع المساعدات في السوق السوداء للتربح منها.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر، إن ما لا يقل عن 60% من المساعدات المرسلة من دول التحالف العربي عبر الأمم المتحدة لم يتم تسليمها بسبب العراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية.