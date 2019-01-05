عروض وتخفيضات وألعاب نارية في مهرجان دبي للتسوق

انطلقت النسخة 24 من مهرجان دبي للتسوق في 25 ديسمبر 2016 وتستمر حتى 05 فبراير 2019، وفق ما أعلنت دائرة دبي للسياحة والتسوق.

وقالت الدائرة في بيان لها أن اعتدال درجات الحرارة، في هذه الفترة جعل دبي هي الوجهة الأمثل للزيارة خلال فصل الشتاء للاستمتاع بعروض التخفيضات الحصرية لدى أكثر من 700 علامة تجارية عبر 3200 متجر في المدينة مع الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية العائلية، وخيارات المأكولات المتنوعة، والعروض المباشرة والحفلات الموسيقية لأشهر الفرق والسحوبات على الجوائز الكبرى وعروض الألعاب النارية المذهلة.

ويضيف البيان أن مهرجان دبي للتسوق يضمن للجميع تجارب جديدة ومختلفة كل يوم، ويتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض تصل نسبتها إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات طيلة فترة المهرجان الذي ستقام الأنشطة والفعاليات والاحتفالات ضمن المعالم المعروفة والمراكز التجارية في كافة أرجاء المدينة لتضمن أكبر قدر من المتعة للجميع.

وتشمل التخفيضات والعروض والصفقات المذهلة أكبر مجموعة من العلامات التجارية التي تناسب الجميع، وتقدم دبي مجموعة متنوعة من تجارب التسوق، وتنوع في المراكز التجارية، ومناطق التسوق، والأسواق، ومراكز الأوتليت، والمتاجر المحلية، والعلامات التجارية المعروفة عالميًا.

ويتيح مهرجان دبي للتسوق العديد من الخيارات، مع توفر العديد من الباقات والعروض للإقامة في الفنادق، والنوادي الصحية الحائزة على الجوائز، وعروض التجزئة، وغير ذلك الكثير، بحسب بيان دائرة دبي.

ويتيح المهرجان، كل يوم أربعاء واعتباراً من الساعة 6 مساءً، لزوار الاستمتاع بمجموعة العروض التي تقدمها أشهر المتاجر والمطاعم المفضلة لديهم، والتي ستتضمن عروض التسوق ومجموعة من ورش العمل، وجلسات التجميل، وحقائب الهدايا، وسيقام أول عرض تسوق مسائي يوم الأربعاء 9 يناير، بحسب البيان.

ويشمل المهرجان، عروض ألعاب نارية تضيئ سماء دبي كل يوم خميس وجمعة في وجهات "السيف، ولامير، وذا بييتش".

وسيعود السوق الموسمي ليستقبل زواره من جديد في حديقة البرج وسط مدينة دبي، حيث يمكنهم الحصول على منتجات لدى أشهر العلامات التجارية المحلية ومنتجات أبدعها مصممون محليون، وذلك ابتداءً من 24 يناير وحتى 2 فبراير. هذا وبإمكان العائلات الاستمتاع بالعروض الترفيهية والمناطق المخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن تناول مجموعة متنوعة من أشهى الوجبات التي تقدمها أكشاك المطاعم، وفقا لبيان دائرة دبي للسياحة.