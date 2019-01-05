محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

تفقد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية محيط كنائس طنطا؛ للتأكد من انتظام عناصر التأمين ورفع درجة الاستعداد القصوى قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقامت عناصر المفرقعات بتغطية محيط الكنائس، كما تم وضع نقاط تفتيش على 3 مراحل في محيط كل كنيسة، وتم الاختبار لكفاءة جميع وسائل التأمين الفني من بوابات إلكترونية وكواشف مفرقعات وكاميرات المراقبة بالكنائس، فضلا عن انتشار الأقوال الأمنية بالطرق السريعة وداخل المدن، بالإضافة إلى الأكمنة والتمركزات الثابتة داخل المراكز والمدن والأحياء مع وجود عناصر ثابتة ومتحركة للقوات المسلحة مع قوات الأمن.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة انهت استعداداتها للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وطوارئ رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية.