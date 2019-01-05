وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ المنشآت الطبية للتأمين الصحي الشامل الجديد

أشادت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بمعدلات التنفيذ غير المسبوقة بالمنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك عقب تفقدها عدد من المستشفيات والوحدات الصحية.

وخلال مؤتمرها الصحفي، كشفت وزيرة الصحة عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "هيئة التمويل" برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية موضحا أن بذلك قد اكتمل تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي "هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة وهيئة التمويل".

ومن جانبه، تقدم اللواء الغضبان، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد على الجهود التي تبذلها من أجل تطوير المنظومة الصحية بمصر، مثمنا حرصها على المتابعة المستمرة والوقوف على أدق التفاصيل، لجميع المشروعات الصحية الكبرى.

كما تقدم الغضبان، بالشكر باسم أهالي بورسعيد لوزيرة الصحة، على مجهود الوزارة، لافتا إلى إنهاء قوائم الانتظار والفحص بحملة "100 مليون صحة" بالمحافظة، مؤكدا أن هذا يعتبر طفرة نوعية في مجال الصحة على مر التاريخ.

كما توجهت وزيرة الصحة بالشكر لكل العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدة بدورهم الوطني للنهوض بالمنظومة الصحية.

وقالت وزيرة الصحة إنه فيما يخص "مبادرة حياة كريمة" سيتم التنسيق مع كل الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التضامن، حيث سيتم حصر أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.