فريق ألماني ينظف شواطئ جزيرة بوركوم إثر سقوط حاويات من سفينة شحن

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ساهم فريق ألماني للتعامل مع الأزمات يضم ما يقرب من 200 شخص اليوم السبت، في عملية لإزالة الأشياء التي سقطت من على متن واحدة من أكبر سفن الشحن في العالم مع وصولها إلى شواطئ جزيرة بوركوم الألمانية الواقعة في بحر الشمال.

وقال متحدث باسم الفريق الألماني إن هذه الأشياء تضم أجهزة تلفاز وأغطية فراش وألعاب وقطع غيار دراجات.

وانقلب إجمالي 277 حاوية في بحر الشمال من على متن سفينة الشحن "إم إس سي زوي" يوم الأربعاء الماضي عقب تعرضها لعاصفة في طريقها من بلجيكا إلى ألمانيا.

وقد أمكن رؤية نحو 20 حاوية في المياه الألمانية أو تحديد مكانها باستخدام تقنية التصوير بالموجات الصوتية ( السونار ).

وقالت الشركة المشغلة للسفينة (إم إس سي) إن اثنين من تلك الحاويات تحتوي على مواد خطرة.

وفي جزيرة بوركوم الألمانية، تم جمع ما يعادل تقريبا حمولة حاوية واحدة على طول الشاطئ البالغ طوله 15 كيلومترا اليوم السبت، وفقا للمتحدث.

وتعد السفينة "إم إس سي زوي" ، التي يبلغ طولها 394 مترا، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ويمكنها نقل حوالي 19 ألف حاوية.