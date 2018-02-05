تجديد حبس سائق «توكتوك» اغتصب طفلة بالهرم

جدد قاضي معارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم الإثنين، حبس سائق «توكتوك»، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالتعدي جنسيا على طفلة بالهرم بعد اختطافها واحتجازها داخل شقة بالمنطقة.

وكانت نيابة الهرم قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أثبتت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي اختطاف الطفلة بمساعدة صديقه «هارب»، والتعدي عليها جنسيا داخل شقة خاصة بهما بالمنطقة، وتركها غارقة في دمائها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من أسرة فتاة بتعرضها للاغتصاب من قبل سائقي «توكتوك». وتم تشكيل قوة من المباحث، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين قيام سائق «توكتوك» باختطاف الفتاة 15 عاما بمساعدة صديقه في شقة وتعديا عليها جنسيا، وتركاها غارقة في دمائها ولاذا هاربين، وذهبت الفتاة لأسرتها وأبلغتهم بالواقعة، وأدلت بأوصافهما.

وبالتحري؛ تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، تم التوصل للمتهمين، وبتحديد أماكنهم تم ضبط سائق التوكتوك، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.