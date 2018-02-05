معرض الكتاب يحتفل بعالم الاجتماع المصري سيد عويس

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ49، ندوة بعنوان «ماء الحياة» لمناقشة مذكرات عالم الاجتماع المصري سيد عويس.



وحضر الندوة العديد من تلامذة وأحباء العالم سيد عويس، ومن بينهم الدكتور رشاد حرب رياض، أحد المفكرين المصريين المتخصص في دراسة التاريخ الإسلامي، وأدار اللقاء الدكتور مسعد سيد عويس نجل العالم الراحل.



وقال مسعد عويس، إن والده اشترك في جمع البيانات حول مشكلة الفقر في المجتمع المصري، ونال العديد من الجوائز من مصر والخارج، وشغل العديد من المناصب في مصر، وقررت هيئة اليونسكو الاحتفال بمرور مئة عام على ميلاد عويس من عام 1913 إلى 2013.



وأكد مسعد أن القراءة مهمة للغاية، ويجب الاعتماد على الكتب الورقية، مع احترامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم أنها جعلت الأمور سهلة في الوصول لأي شئ، مشيرا إلى أن معرض القاهرة للكتاب من أقدم المعارض في العالم التي تشجع على القراءة، وهو أيضا من المعارض الرفيعة المستوى.



ودعا عويس كل مسؤول في المجتمع، أن يكتشفوا المواهب مبكرا، ويقوموا بدعمهم ومساعدتهم، ويجب تكريم جيل القرن الماضي الرائع.



فما قال رشاد حرب رياض، إنه كتب مقالة بمناسبة مئوية سيد عويس بعنوان «عاشق مصر»، فهذا العالم الجليل كان يدرك أنه يتعامل مع شعب قديم يختزن في ذاكرته تاريخ الحضارة العظيمة، والأحداث المهمة التي مرت عليه، مؤكدًا أن العالم سيد عويس كان يدرك عمق المتغيرات الجذرية التي عانها الشعب المصري، ولذلك قام العالم المصري بإصدار كتاب يشرح فيه ملامح المصريين عام 1965.



وأكمل رياض أنه لم يصدق نفسه عندما طلب الدكتور سيد عويس مقابلته لمناقشته حول بحثه، واصفا الدكتور عويس بمقولة "كلما ازداد العالم علما، ازداد تواضعا".